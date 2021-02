HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Laschet/Corona:

"Wenn der Landesfürst aus Düsseldorf nun so tut, als habe er mit den Beschlüssen in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nichts zu tun, ist das unlauter. Denn auch Laschet hat jenen Grenzwerten zugestimmt, die er nun kritisiert. Zudem untergräbt der CDU-Chef mit seiner Kritik an "erfundenen Inzidenzwerten" das Vertrauen in die Corona-Politik. Wenn er auf den Tisch hauen und etwas ändern will, sollte er dies im Kreise seiner Kollegen hinter verschlossenen Türen tun - und nicht auf einer Wahlkampf-Veranstaltung im Internet."/yyzz/DP/he