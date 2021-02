MILWAUKEE (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will sich nicht länger mit seinem Vorgänger Donald Trump beschäftigen. "Ich bin es leid, über Trump zu reden", sagte der 78-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer vom Sender CNN übertragenen Fragestunde mit Bürgern in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Biden sagte auch: "Vier Jahre lang war alles, was in den Nachrichten war, Trump." In den kommenden vier Jahren - also in seiner Amtszeit - wolle er dafür sorgen, dass das amerikanische Volk im Mittelpunkt stehe. An anderer Stelle nannte Biden Trump lediglich als "den ehemaligen Typen". Biden hatte die Präsidentenwahl Anfang November deutlich gegen den Republikaner gewonnen. Trump behauptet seither vehement, dass ihm der Sieg gestohlen worden sei. Für diese Behauptungen gibt es keine Belege./lkl/DP/zb