München (ots) -- Kreditkarte sollte zum Nutzungsverhalten passen- Bei Verbraucherfragen beraten CHECK24-Expert*innen für Karten und KontenMünchen (ots) - Viele Banken bitten Besitzer*innen von Kreditkarten verstärkt zur Kasse. Das kostet sie bis zu 99 Euro Gebühr pro Jahr.1) Allerdings bieten einige Institute kostenlose Kreditkarten an - ein zusätzlicher Abschluss eines Girokontos ist bei diesen Instituten nicht notwendig. Zwei von ihnen verzichten sogar auf weitere Zusatzgebühren wie beispielsweise für das Bezahlen in fremder Währung oder das Geldabheben. Bei drei Karten profitieren Neukund*innen zusätzlich von einem Bonus."Der deutsche Kreditkarten-Dschungel ist für Verbraucher*innen zum Teil undurchsichtig", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten und Konten bei CHECK24. "Die Folge sind hohe monatliche Kosten, die nicht nötig wären. Ein Vergleich hilft, eine gebührenfreie Karte zu finden."Kreditkarte sollte zum Nutzungsverhalten passenJe nach Kreditkartentyp unterscheidet sich die Art der Abrechnung. Die Umsätze einer Charge-Karte werden monatlich vollständig vom Girokonto abgebucht. Bei Zahlungen mit der Credit-Karte gewährt die Bank einen verzinsten Kredit. Das ermöglicht Teilrückzahlungen.Bezahlen Kund*innen die Kreditkartenrechnung jedoch nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums, fallen bei allen Banken hohe Zinsen an. Um das zu vermeiden, können Verbraucher*innen auf einen Rechnungsausgleich per Überweisung verzichten und eine Karte wählen, bei der ausstehende Beträge automatisch per Lastschrift eingezogen werden.Bei Verbraucherfragen beraten CHECK24-Expert*innen für Karten und KontenVerbraucher*innen, die Fragen zu einer Kreditkarte haben, erhalten bei den CHECK24-Expert*innen für Karten und Konten von Montag bis Freitag eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Mit dem CHECK24-Kontomanager behalten Kund*innen darüber hinaus ihre Finanzen im Blick. Sie sehen dort alle hinterlegten Kreditkarten und Konten und bleiben immer über Kontostände und -bewegungen informiert.1)Quelle: https://ots.de/Zgm3JzÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4840373