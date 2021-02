Es sieht wie eine unüberwindliche Barriere aus, an der der DAX in den letzten Wochen ... Es sieht wie eine unüberwindliche Barriere aus, an der der DAX in den letzten Wochen zu knabbern hat. Der Widerstand knapp über 14.000 Punkten kann einfach nicht überwunden werden. Die Statistik für die ersten drei Monate dieses Jahres hatte eine solche Entwicklung erwarten lassen. Von dieser Saisonalität her ...

Den vollständigen Artikel lesen ...