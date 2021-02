The following instruments on XETRA do have their first trading 17.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.02.2021Aktien1 BMG392401094 GL Ltd.2 SG2F48989824 Halcyon Agri Corporation Ltd.3 FR0000033599 Lexibook Linguistic Electronic System S.A.4 SE0015504097 OncoZenge AB5 NL0014559478 Technip Energies N.V.6 VGG8998A1075 TraceSafe Inc.7 US0053291078 Adagene Inc.8 IL0010826357 Ellomay Capital Ltd.9 SE0009921471 Fastighets AB Trianon10 US98923T1043 Zedge Inc.11 IT0005412504 Cy4Gate S.p.A.12 IT0005433740 Relatech S.p.A.13 US53946R1068 loanDepot Inc.14 FR0010424697 Entreparticuliers.com15 IT0005433765 Vantea Smart S.p.A.16 AU0000047128 Cashwerkz Ltd.17 NL0000345577 CTAC N.V.18 FI0009008650 Etteplan Oyj19 SE0012569663 EWPG Holding AB20 FI0009005078 Ponsse Oyj21 US7458481014 Pulmonx Corp.22 SE0000379497 Semcon AB23 GRS428003008 Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.Anleihen1 USU1478NAK38 Catalent Pharma Solutions Inc.2 NL00150006U0 Niederlande, Königreich der3 XS2240512124 Oliver Capital S.à r.l.4 IT0005339194 Saxa Gres S.p.A.5 DE000A3H2457 Deutsche Börse AG6 NZGOVDT526C0 New Zealand, Government of...7 SE0015483151 Goldcup 100647 AB8 CH0589031035 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken9 CH0589031027 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken10 US22822VAV36 Crown Castle International Corp.11 DE000GRN0024 Deutsche Kreditbank AG12 DE000A3H2465 Deutsche Börse AG13 USL4R02QAA86 Guara Norte S.à.r.l.14 XS2291799778 Hainan State Farms International [HK] Co. Ltd.15 XS2305244241 LeasePlan Corporation N.V.16 USL65266AA36 Movida Europe S.A.17 XS2290806285 New Metro Global Ltd.18 DK0030484548 Nykredit Realkredit A/S19 USY71300AB67 PT Bukit Makmur Mandiri Utama - BUMA20 USU9224TAA26 Vertical U.S. Newco Inc.