Tönisvorst (pts007/17.02.2021/08:45) - 2021 hat gerade begonnen und schon steht auch schon das Osterfest wieder auf der Kippe. Corona lässt uns nicht in Ruhe und der Bedarf nach FFP2-Masken steigt wieder enorm an, nachdem auch Österreich nur noch diesen Maskentyp beim Betreten von Geschäften und öffentlichen Gebäuden erlaubt. "Die Zeit der selbstgemachten Schutzmasken ist vorbei. Jetzt sollten eigentlich nur noch geprüfte Masken der Filterklasse FFP2 mit einer garantierten Filterleistung von 95 Prozent im Einsatz sein. In unserem Online-Shop sind diese Masken sofort und in ausreichender Menge lieferbar - auch für Großabnehmer. Egal, ob ein Stück oder 100.000 - wir können sofort liefern und das innerhalb von ein bis zwei Werktagen", so Sascha Syrzisko, Betreiber des Onlineshops https:// www.schutzmasken-sofort.de/ .

Das sollte man über die FFP2-Schutzmaske wissen

FFP-Masken - die Abkürzung bedeutet "filtering face pieces" - sind partikelfilternd und werden nicht nur als Staubschutzmasken, sondern auch im medizinischen Bereich von Ärzten oder Pflegekräften als Schutz bei der Behandlung infizierter Patienten verwendet.

FFP2-Masken filtern bis zu 95 Prozent der Partikel in der Umgebungsluft

In der Maske befindet sich ein spezielles Vlies (Filterschicht), das elektrostatisch aufgeladen ist, um auch sehr kleine Aerosol-Tröpfchen aus der Ein- und Ausatemluft aufzufangen. Anders als einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, die aus Stoff oder anderen Materialien bestehen, sind FFP-Masken deutlich sicherer. Eigentlich sind die Masken nur für die Einmalverwendung konzipiert. Tests haben aber gezeigt, dass sie nach einer gründlichen Trocknung bis zu fünf Mal verwendet werden können. Danach ist die Partikelbelastung zu groß und daher muss die Maske entsorgt werden.

Eigenschaften der FFP2-Masken im Online-Shop von schutzmasken-sofort.de: - schützen zu 95 Prozent vor schädlichen Viren und Bakterien - zusätzlich klinischer Mundschutz gegen giftige feste und flüssige Partikel - durch vierlagige Schutzstruktur und Vlies besonders wirksam und effektiv - hergestellt aus hochwertigen Materialien, sicher, weich und bequem auch länger zu tragen - hochelastisches Befestigungsband bietet sicheren Halt und schützt vor Hautreizungen - verstellbarer Nasenbügel passt sich Gesichtsform an, kein Verrutschen der Maske - Einheitsgröße und dennoch sehr individuelle Passform - CE-zertifiziert - Europäische Schutzklasse - von deutschem Händler

