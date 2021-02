Müchwilen (TG) (ots) - Die Edelweiss Fenster AG hat ihre neue Fensterproduktion in Betrieb genommen. Trotz hoher Automatisierung generiert die Fabrikation auch Arbeitsplätze.



Die 100 Meter lange und 25 Meter breite Produktionshalle - beinhaltet eine der modernsten und schnellsten Kunststoff-Fenster-Produktionsanlagen der Schweiz. Damit bestätigt das Unternehmen sein Wachstum und sein Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz. Die Edelweiss Fenster AG zählt zu den führenden Fensteranbietern im Land. Die Inbetriebnahme der neuen Fabrikationshalle, die ein Volumen von rund 50 Einfamilienhäuser aufweist, ist nicht nur ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Damit verstärkt das Unternehmen zugleich ihre Marktposition im Bereich Kunststoff-Fenster. "Kunststoff-Fenster sind in der Schweiz sehr gefragt. Und viele Kunden verlangen ein Fenster, das hier produziert wird. Mit unserem Neubau können wir unsere Kundschaft und Wiederverkäufer noch besser und individueller bedienen", erklärt Geschäftsführer Walter Koller den Schritt. Das Energiekonzept des Neubaus basiert auf Fernwärme, Abwärme aus dem Produktionsprozess sowie einer eigenen, grossflächigen Fotovoltaik-Anlage - und ermöglicht so einen umwelt- und klimafreundlichen Produktionsprozess.



Seit Januar 2021 ist die Produktion nun in Betrieb und ermöglicht dem Fensterunternehmen eine wesentlich flexiblere Auftragsabwicklung. "Die neue Anlage erweitert nicht nur unsere Kapazität, sie ist auch landesweit eine der schnellsten Produktionsstrasse für Kunststoff-Fenster. Geschwindigkeit war immer schon ein Markenzeichen von Edelweiss Fenster. Mit dem Edelblitz-Service - Kunststoff-Fenster in 8 Arbeitstagen - verfügen wir gegenüber unseren Wiederverkäufern über ein einmaliges Angebot", erklärt Heinz Lusti, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Wiederverkauf.



Edelweiss Fenster verfügt über Standorte in Appenzell, Wil, Wattwil, Zürich und Münchwilen und beschäftigt 70 Mitarbeitende. Neben Kunststoff-Fenstern gehören auch Fenster in Kunststoff-Alu, Holz oder Holz-Alu sowie Hebeschiebetüren, Läden, Insektenschutz und Haustüren zum Komplettangebot.



Pressekontakt:



Walter Koller, 071 948 60 00, w.koller@edelweissfenster.ch



Original-Content von: Edelweiss Fenster AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083246/100865395

