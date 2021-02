Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch am Dienstag sahen wir keine neuen Rekordstände beim deutschen Leitindex. Wobei ihm zwischenzeitlich nur noch 40 Punkte bis zu seinem Allzeithoch fehlten. Am Ende ging er 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.