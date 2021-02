Obwohl der Dow Jones ein neues Rekordhoch markiert hat, gibt es in Frankfurt keine Euphorie. Nachdem auch aus Asien die Vorgaben gemischt sind, geht der DAX in eine neue Runde im Kampf um die wichtige 14.000-Punkte-Marke. Die Bären verweisen auf die hohen Bewertungen, die Bullen hoffen auf ein neues Konjunkturprogramm und den mittlerweile vierten Corona-Impfstoff. Noch ist deshalb keine Entscheidung gefallen, wohin die Reise in den nächsten Tagen hingehen wird. Mehr dazu im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR ...

