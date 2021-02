Die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, hat Berichte dementiert, wonach sie sich in Vorgesprächen befindet, um die Video-App an der New Yorker Börse (NYSE) zu listen, wie Chinas renommierte Zeitung Global Times am Mittwoch berichtete. "ByteDance antwortete am Mittwoch, dass die früheren Medienberichte darüber, dass das Unternehmen in Vorgesprächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...