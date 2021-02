Unter den Top 10 der häufigsten Suchabfragen auf dem Jobportal jobs.ch sind ausserdem besonders viele Detailhändler. Neu auf dem Podium befindet sich die Securitas.Zürich - Die jährliche Analyse der Suchabfragen auf dem Jobportal jobs.ch zeigt, dass der Flughafen Zürich trotz COVID-Krise von den Jobsuchenden in der Schweiz am häufigsten gesucht wurde. Unter den Top 10 sind ausserdem besonders viele Detailhändler. Neu auf dem Podium befindet sich die Securitas. Wo möchten Jobsuchende in der Schweiz besonders gerne arbeiten? Dieser Frage geht JobCloud jedes...

Den vollständigen Artikel lesen ...