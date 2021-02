Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit der Golden Week in China und dem vorgestrigen US-Feiertag geht es Händlern zufolge im ETF-Handel gegenwärtig etwas ruhiger zu, so die Deutsche Börse AG.Zu den auffälligsten Transaktionen der vergangenen Woche zähle Carsten Schröder von Société Générale Zuflüsse zu Produkten basierend auf dem S&P 500 Equal Weight (ISIN IE00BLNMYC90/ WKN A1106A). Dieser biete Zugang zu den größten US-Unternehmen, die mit jeweils 0,20 Prozent im Index alle gleich gewichtet seien. Im Gegenzug eher abgegeben worden seien Tracker des klassischen S&P 500 (ISIN IE00B3XXRP09/ WKN A1JX53) verschiedener Emittenten. Das gelte auch für DAX-Werte (ISIN DE0005933931/ WKN593393). Zumeist Positionierungen verbuche Schröder in NASDAQ-ETFs (ISIN IE0032077012/ WKN 801498) und italienischen Bluechips im FTSE MIB (ISIN IE00B53L4X51/ WKN A0YEDP). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...