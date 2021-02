Die Lieferprobleme beim Mokka-e gehören laut Opel-Chef Michael Lohscheller der Vergangenheit an. In einem Interview gab Lohscheller an, dass jeder Kunde, der jetzt einen Mokka-e bestellt, sein Fahrzeug noch 2021 erhalten soll. Da die Produktion in Frankreich hochgefahren wurde, sollen die Lieferfristen deutlich verbessert werden "Wir haben beim Mokka eine sehr gute Auftragslage, und bei einigen Ausstattungslinien ...

