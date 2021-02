Zu den bedeutenden Metallen für die "Entstofflichung' der Weltwirtschaft gehört interessanterweise Zinn. Denn das Metall wird sehr oft dort verwendet, wo es etwa zum Löten von elektrischen und elektronischen Verbundstellen verwendet wird.Der Megatrend Elektromobilität bedeutet deshalb für die Zinnnachfrage Rückenwind, ebenso die Digitalisierung und der Auf- und Ausbau einer Infrastruktur für erneuerbare Energien.Dass in den vergangenen Wochen der Zinnpreis enorm angestiegen ist, liegt aber noch an anderen Faktoren. Denn der weltgrößte Zinnförderer wie Halbleiter-Produzent und damit auch Zinnverbraucher ist China. Nachdem China in den vergangenen Jahren Zinn exportierte, erwarten Marktbeobachter für das laufende Jahr wieder Nettoimporte.

Den vollständigen Artikel lesen ...