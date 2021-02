Aarau (ots) - Hören ist purer Genuss. Musik, Stimmen oder sanfte Geräusche sorgen bei uns für Entspannung und einzigartige Wohlfühlmomente. Für Kaldewei lag es deshalb nahe, die Welt kostbarer Bademomente mit denen von Klang- und Hörgenuss zu verbinden. Mit Sound Wave ist so die ultimative Verbindung aus entspannenden Spa-Momenten und einem einzigartigem Klangerlebnis entstanden - über und unter Wasser.Spa trifft SoundSound Wave überzeugt deshalb nicht nur Spa-Liebhaber. Auch Sound-Profis wie Toningenieur Bryan Gallant von The Warehouse Studio im kanadischen Vancouver sind bereits grosse Fans der Innovation von Kaldewei. "Wir haben hier eine Kaldewei-Badewanne für bestimmte Kunden aufgestellt, die nach der Arbeit gerne ein Bad nehmen. Das Tolle ist, dass sie die Musik hören können, die sie noch kurz vorm Einseifen gemacht haben", sagt der Studiomanager.Erst vor kurzem ist eine mit Sound Wave ausgestattete Kaldewei Badewanne aus nachhaltiger Stahl-Emaille in das 1997 von Bryan Adams eröffnete Warehouse Studio in Vancouver eingezogen. The Warehouse Studio befindet sich in einem historischen Gebäude der Westküsten-Metropole. Das Atelier umfasst insgesamt vier Studios mit unterschiedlicher Grösse und Ausstattung. Hier geben sich seit Jahren die Rockgrössen des Musik-Business regelrecht die Klinke in die Hand: REM, Nickelback, Billie Joel, Muse, Metallica und AC/DC haben im The Warehouse Studio schon Songs und ganze Alben aufgenommen.Nach getaner Arbeit können die Musiker dort nun den besonderen Mix aus Klang und Entspannung direkt geniessen und im wahrsten Sinne des Wortes in ihre neuen Songs eintauchen - wie in eine Sinfonie in e-Maille.So funktioniert'sSOUND WAVE ist die akustische Innovation für jedes Bad, das die Badewanne aus Stahl-Emaille zum Resonanzkörper werden lässt. Das mit allen Wannenmodellen von Kaldewei kompatible Bad-Audio-System wird zusammen mit der Badewanne installiert. Sechs Akustikplatten und zwei Körperschallwandler sind aussen am Wannenkörper befestigt und bleiben daher absolut unsichtbar. SOUND WAVE gibt jede Form von Audio-Dateien via Bluetooth vom Smartphone, Laptop, Tablet oder PC wieder. Das digitale Abspielgerät fungiert dann als Steuerung, die nach einmaliger Anmeldung immer wieder erkannt wird."Eine ganze Band passt leider nicht in die Badewanne rein, aber wir sprechen noch mit Kaldewei, ob wir zusammen ein solches Modell entwerfen können", sagt Studiomanager Bryan Gallant augenzwinkernd.Mehr Infos zur Sound Wave gibt es hier:https://www.kaldewei.de/produkte/spa-wellness/badaudiosystem-sound-wave/Pressekontakt:Kaldewei Schweiz GmbH, 062 205 21 00, info.schweiz@kaldewei.com, www.kaldewei.chOriginal-Content von: Kaldewei Schweiz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007789/100865422