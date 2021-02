Baden-Baden (ots) - Andreas Guenther - bekannt als "Kommissar Pöschel" im Rostocker "Polizeiruf 110" sowie als "Nikolai Falk" in der Wiener Krimi-Reihe "Blind ermittelt" - wagte trotz negativer Prognose eine Karriere als Schauspieler und gehört mittlerweile zu den bekanntesten Deutschlands: "Vor 20 Jahren hat man mir gesagt: Mit der Stimme wird das nichts als Schauspieler." Gemeinsam mit SWR3 Moderator Kristian Thees ist Andreas Guenther ab heute, 17. Februar 2021 in dem Podcast "Große Klappe - aus dem Leben eines Schauspielers" zu hören. Abrufbar unter SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.Am Set hinter den KulissenAndreas Guenther nimmt die Hörer*innen des Podcasts direkt mit ans Set und liefert in kurzen Einspielern spannende und unterhaltsame Eindrücke - ob auf dem Weg zum Casting, in der Maske oder ungefragt im Wohnwagen von Schauspielkollegen. Der Podcast wirft sein Scheinwerferlicht auf verschiedene Facetten der Filmwelt: Zwischen Gesprächen über Techniken, Filmschnitt und die Rollenverteilung am Set, bleibt auch Zeit für regelmäßige Gäste - ob Kolleginnen und Kollegen, Regisseurinnen und Regisseure oder Maskenbildner*innen. Ein kleines Geheimnis hat Andreas Guenther bereits vorab gelüftet: "Bis vor einem Jahr wusste ich nicht mal, was ein Podcast ist."Neue FolgenJeden zweiten Mittwoch ab 6 Uhr gibt es neue Folgen auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-podcast-andreas-guentherPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4840548