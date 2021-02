Bühler war bis anhin Head of Human Resources bei LEONI Studer.Zürich - Karin Bühler, bis anhin Head of Human Resources bei LEONI Studer, übernimmt ab 1. März 2021 als Chief People Officer die Leitung des HR-Managements beim Schweizer Software-Unternehmen AdNovum. Bühler verfügt über langjährige Führungserfahrung und einen eindrücklichen Leistungsausweis in HR-Management und Recruiting. Mit der neuen Position im Führungsteam stärkt AdNovum das strategische HR...

