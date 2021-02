DJ Mobile Sicherheit wird immer wichtiger - IKARUS Security Software und 7P bieten gemeinsame Mobility-Lösung

Wien (pts012/17.02.2021/10:05) - Mobiles Arbeiten hat sich im vergangenen Jahr in vielen Unternehmen vom Zukunftstrend zur Normalität entwickelt. Wer konnte, hat im Frühjahr 2020 Infrastrukturen eingerichtet, um das Arbeiten von zuhause zu ermöglichen.

Ein Trend, der sich bald in der Kriminalitätsstatistik widerspiegelte - auch Kriminelle wechselten ins Homeoffice! Neben viel Aufklärungsarbeit zu den neuen Betrugsmaschen rund um COVID-19 galt es daher, neue Geräte und Systeme, die den externen Zugriff auf Unternehmensdaten ermöglichten, zuverlässig abzusichern und Firmen- wie Kundendaten zu schützen: Der perfekte Zeitpunkt, um mobile Netzwerke auf eine zukunftsfähige und sichere Basis zu stellen.

Technologie-Partnerschaft mit höchsten Qualitätsstandards

Das österreichische Security-Unternehmen IKARUS Security Software hat bereits 2017 zusammen mit SEVEN PRINCIPLES (7P), dem führenden europäischen Hersteller von Mobile Device Management, eine intelligente Mobility-Lösung für Firmenumgebungen herausgebracht. IKARUS mobile.management ist TÜV-zertifiziert, in unabhängigen Audits getestet, wird ausschließlich in Europa gehostet und kann innerhalb weniger Tage ausgerollt werden. Das Cloud-Service passt für Kleinunternehmen genauso wie für Enterprises - die Abrechnung erfolgt per User und es gibt keine Obergrenze an Endgeräten.

"Mobiles Arbeiten ist auch abseits der pandemie-getriebenen Entwicklungen die Zukunft digitaler Unternehmen. Smartphones, Tablets und Laptops fördern unsere Mobilität und Produktivität", weiß IKARUS-COO Christian Fritz. Gleichzeitig müssen Sicherheit und Schutz im Sinne der EU-DSGVO gewährleistet bleiben.

"Zusammen mit Technologie-Partner 7P schaffen wir den Spagat zwischen strikten Vorgaben und flexibler Nutzung. Unsere Komplett-Lösung IKARUS mobile.management entspricht allen Richtlinien des Europäisches Datenschutzes sowie allen Anforderungen ortsunabhängigen Arbeitens. Mobile Geräte lassen sich damit nahtlos in bestehende Sicherheitsrichtlinien integrieren, Sie gewinnen volle Transparenz und Kontrolle", so Christian Fritz: "Dank Datentrennung können Sie Ihren Mitarbeitern außerdem ermöglichen, die verwalteten Mobilgeräte privat und beruflich zu nutzen."

Nachhaltige Softwarelösung für langfristige Kundenzufriedenheit

"Die Partnerschaft mit IKARUS vereint das Beste beider Unternehmen: professionelle Management-Werkzeuge, führende Erkennungsleistungen und engagierter persönlicher Support", sagt 7P-Austria-Geschäftsführer Alfred Bukowski: "Das Ergebnis ist ein passgenauer Schutz vor Malware, Fremdzugriffen und Datenverlust." Das gemeinschaftliche Konzept mit zentraler Steuerung und lokaler Datenverarbeitung kommt bei den heimischen Unternehmen gut an. "Es ist mir eine Freude, dass unsere beiden Teams den Wunsch von IKARUS, größter Vertriebspartner der 7P in Österreich zu werden, bereits im dritten Jahr der Zusammenarbeit erfüllt haben", so Alfred Bukowski: "Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolgsgeschichten heute und in Zukunft!"

Über IKARUS Security Software GmbH Der österreichische Security-Spezialist IKARUS Security Software entwickelt und betreibt seit 1986 führende Sicherheitstechnologien. Im Fokus stehen effiziente Managed Security Services für IT-, OT- und IoT-Umgebungen.

Über 7P Austria GmbH 7P ist führender europäischer Hersteller von Mobile Device Management zur sicheren Verwaltung mobiler Endgeräte. Das rein europäische Produkt ermöglicht den Aufbau passgenauer, DSGVO-konformer Lösungen für Businesskunden.

https://www.IKARUSsecurity.com/security-news

