Sky sichert sich die Rechte am DC-Erfolgsfilm "Wonder Woman 1984 (https://www.sky.de/film/wonder-woman-1984)", der ab 18. Februar noch vor Kinostart exklusiv auf Sky Cinema gezeigt wird und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar ist- Das Sequel des weltweiten Megahits "Wonder Woman" mit Gal Gadot in ihrer Paraderolle als Amazonen-Prinzessin im Kampf gegen das Böse- Jeden Tag ein neuer Film: "Wonder Woman 1984" mit Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal und Robin Wright; Regie führte wieder Patty Jenkins, die diesmal auch an Drehbuch und Produktion beteiligt war- "Wonder Woman 1984" mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und mit Dolby Atmos Ton in deutscher und englischer Sprache- Die Warner Bros. Hits "The Little Things" mit Denzel Washington und das Filmdrama "Judas and the Black Messiah" werden deutlich früher als regulär, nämlich bereits 28 Tage nach Kinostart auf Sky startenUnterföhring, 17. Februar 2021 - Beste Filmunterhaltung - jetzt exklusiv auf Sky Cinema: Noch vor dem Start in den deutschen Kinos kommt die DC-Comicverfilmung "Wonder Woman 1984" am morgigen 18. Februar zu Sky. Die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Filmabenteuers wieder mit Gal Gadot als legendärer Superheldin ist sowohl bei Sky im Cinema Paket, als auch mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket verfügbar. Mit Sky Q ist der Hit auch in bester UHD Qualität und mit modernstem Dolby Atmos Sound abrufbar. Und auch nachdem der Film in die deutschen Kinos kommt, können Sky Kunden "Wonder Woman 1984" weiterhin bei Sky genießen.Zwei weitere Kinohits von Warner Bros. wird Sky dank einer neuen Vereinbarung exklusiv ins Programm mit aufnehmen: Der Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington und das Filmdrama "Judas and the Black Messiah" werden ihre TV- und Streamingpremiere bereits 28 Tage nach ihrem kommenden Kinostart exklusiv bei Sky und Sky Ticket feiern.Sky ist für alle Filmfans die erste Adresse. Auf Sky Cinema gibt es jeden Tag einen neuen Film.Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: "Mit allen deutschen Filmfans sehnen wir eine baldige Wiedereröffnung der hiesigen Kinos herbei. Gleichzeitig ist es uns ein wichtiges Anliegen, vielen Zuschauern den Zugang zu neuen Filmproduktionen zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, zusammen mit unserem langjährigen Partner Warner Bros den Hitfilm 'Wonder Woman 1984' bereits vor dem Kinostart bei Sky präsentieren zu können und zugleich sicherzustellen, dass die Kinos bei Wiedereröffnung ebenfalls Zugriff auf diesen außergewöhnlichen Erfolgsfilm haben."Dr. Sylvia Rothblum, Senior Vice President Warner Bros. International TV Distribution, German Speaking Territories & Israel: "Auch wir bei Warner Media hoffen sehr, dass die Kinos in naher Zukunft öffnen und unsere Filme wieder mit Erfolg auf der großen Leinwand zu sehen sind. Um die Wartezeit für die Filmfans bis dahin zu verkürzen, freuen wir uns mit unserem langjährigen Partner Sky 'Wonder Woman 1984' schon vorab zeigen zu können."Über "Wonder Woman 1984":Im neuen Kapitel der Superheldinnen-Geschichte lebt Diana Prince (Gal Gadot) friedlich unter den Sterblichen. Es sind die pulsierenden mondänen 1980er-Jahre - eine Ära des Exzesses, in der nichts wichtiger scheint als Besitz. Obwohl Diana ihre volle Kraft erlangt hat, führt sie ein unauffälliges, zurückgezogenes Leben, hütet alte Artefakte und tritt nur inkognito als Superheldin in Erscheinung. Doch schon bald muss Diana direkt ins Rampenlicht treten und all ihre Weisheit, Kraft und ihren Mut aufbringen, um die Menschheit vor einer Bedrohung zu bewahren, die sie selbst geschaffen hat.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.