Münster (ots) - Mit der heute erscheinenden Ausgabe 01/2021 präsentiert sich das Wohnmagazin LANDLUST ZUHAUS frisch renoviert mit modernem Layout und erweitertem Themenspektrum. Unter Federführung der neuen Chefredakteurin Sinja Schütte zeigt sich das Magazin wohnlicher, grüner und nachhaltiger. Zudem erschließt LANDLUST ZUHAUS über die Social Media-Kanäle neue Zielgruppen und baut seine Leserschaft weiter aus.Das moderne Layout und die großzügige Bildsprache rücken die Wohn-Reportagen und Einrichtungstipps sowie viele handwerkliche und kreative Dekoideen ins rechte Licht. Ideen für Garten-, Balkon- und Terrassengestaltung sowie Blumen und Pflanzen für drinnen und draußen spielen ab jetzt in jeder Ausgabe eine große Rolle. Nachhaltige Produkte und Empfehlungen zeugen von der Modernität der Marke LANDLUST ZUHAUS.Sinja Schütte, Chefredakteurin "Land und Leben": "Durch das neue Layout und die opulenten Bildstrecken geben wir dem Wohnmagazin einen zeitgemäßen und einladenden Anstrich. Die Informationstiefe bleibt dabei erhalten, denn die praktischen Tipps zum Selbermachen spielen weiterhin eine wichtige Rolle. In Verbindung mit einer authentischen und schnörkellosen Gemütlichkeit steht LANDLUST ZUHAUS für einen zeitgemäßen ländlichen Lebensstil, den immer mehr Menschen attraktiv finden. Ergänzend bauen wir die Social Media-Kanäle bei LANDLUST und LANDLUST ZUHAUS aus und erreichen all diejenigen, die gerade in diesen Zeiten ein gesteigertes Interesse am Landleben haben."LANDLUST ZUHAUS ist das Wohnmagazin der Zeitschrift LANDLUST. Beide Magazine erscheinen in der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur, dem Gemeinschaftsunternehmen von Gruner + Jahr in Hamburg und dem Landwirtschaftsverlag in Münster.Über LANDLUST ZUHAUS: LANDLUST ZUHAUS ist das Wohnmagazin der Zeitschrift LANDLUST und richtet sich an Menschen, die sich für Einrichten, Gestalten und Renovieren im eigenen Zuhause, aber auch für Garten und Pflanzen interessieren. Das Magazin bietet inspirierende und dekorative Wohn- und Einrichtungsideen, tiefgehende Reportagen und Servicebeiträge rund um Bauen und Renovieren sowie viele nützliche Tipps zum Selbermachen und Dekorieren für drinnen und draußen. LANDLUST ZUHAUS ist wohnlich, naturnah und praktisch mit vielen Ideen zum Nachmachen. Das Magazin erscheint vier Mal im Jahr zum Copypreis von 4,80 Euro und mit einer verkauften Auflage von 70.000 Exemplaren (Verlagsangaben).Über die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM): Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.