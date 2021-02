Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reflation treibt die Anleiherenditen in die Höhe, so die Experten von XTB.Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei in Asien bis auf 1,3330% gestiegen, den höchsten Stand seit Februar 2020. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) werde seit Januar ausverkauft, da die hohe Kreditaufnahme der US-Regierung eingepreist werde. Der T-Note-Future setze heute den Rückgang bis auf 135,66 Punkte fort und stoße dabei auf die untere Grenze des fallenden Trendkanals. Die jüngste Entwicklung habe am Dienstag an der Wall Street für eine gemischte Sitzung gesorgt, wobei der Future für den S&P 500 im D1-Chart ein Bearish-Engulfing ausgebildete habe. Könnte der Aktienmarkt vor einer Korrektur, also einem Rückgang von 10% oder mehr, stehen? ...

