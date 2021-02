Die neuen Coronavirus-Varianten verbreiten sich in Deutschland schnell, aber die Infektionszahlen sind rückläufig, sagte Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch, wie Reuters berichtet. Weitere Meldungen "Die neue britische Coronavirus-Variante macht jetzt mehr als 20 % aus." "Bis nächste Woche werden in Deutschland 10 Millionen Dosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...