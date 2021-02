Märkte um 12: DAX im Leerlauf- Beiersdorf-Aktie im Sinkflug

Der DAX hat am Mittwochmittag zeitweise leicht nachgegeben und notiert aktuell knapp unter der 14.000er-Marke. Gut möglich ist, dass es hier in Kürze weiter aufwärts geht, denn die US-Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin in starker Verfassung. Auch aus saisonaler Sicht zeigen die Kurspfeile für den DAX weiter nach oben.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,7% 13.966 MDAX -0,8% 32.800 TecDAX -0,9% 3.556 SDAX -0,7% 15.683 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.714

Beiersdorf: Ausblick für 2021 enttäuscht

Am Mittwochmittag gibt es im DAX sieben Gewinner und 23 Verlierer. Der größte Verlierer war zwischenzeitlich die Aktie von Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), die um vorübergehend über fünf Prozent korrigierte und damit auf den tiefsten Stand seit März 2020 fiel.

Der Konsumgüter-Riese befeuert sein Investitionsprogramm und will dazu in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 300 Mio. Euro in Digitalisierung, Wachstumsmärkte und Nachhaltigkeit investieren. Dies soll Beiersdorf zufolge aber auch Auswirkungen auf die Profitabilität im laufenden Jahr haben, bei der das Unternehmen keine großen Sprünge erwartet. Die Anleger zeigten sich davon wenig begeistert und schicken die Aktie vorerst auf Talfahrt.

LVMH: Schon bald wieder auf Wachstumskurs

Im Fokus stand am Mittwochmittag auch die Aktie von LVMH (WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014), die kurz davorsteht, wieder einmal ein neues Rekordhoch zu markieren. Die Konzentration auf wachstumsstarke Schwellenländer oder den Bereich E-Commerce sorgt dafür, dass die Luxusgüterbranche die Corona-Krise relativ gut meistert. Anleger rechnen damit, dass der Konzern deshalb schon bald wieder auf den Wachstumskurs zurückkehrt.

