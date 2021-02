Der australische Goldexplorer Classic Minerals (WKN A0NA2L / ASX CLZ) hat einmal mehr zahlreiche Bohrabschnitte hochgradiger Goldvererzung von seinem Kat Gap-Projekt in Western Australia vorgelegt! In der zweiten Jahreshälfte 2020 hatte Classic 99 sogenannte Rückspülbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 8.700 Metern abgeteuft, musste aber wie fast alle Explorationsgesellschaften in vergangenen Monaten lange auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...