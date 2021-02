Der Leitindex der Eurozone knüpft an seine leichten Vortagesverluste an und gibt gegen Mittag um 0,27 Prozent auf 3716,23 Punkte nach.Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben sich auch am Mittwoch zurückgehalten. Anleger setzen derzeit allgemein auf eine "Reflation", also auf das Szenario einer wieder anziehenden Inflation. Der damit einhergehende Renditeanstieg an Anleihemarkt weckt die Befürchtung, dass Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren künftig in einem weniger vorteilhaften Licht dastehen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...