DJ Spahn: Anteil britischer Corona-Mutation bei über 20 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Anteil der britischen Coronavirus-Variante in Deutschland liegt nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) inzwischen bei über 20 Prozent. Nachdem es vor zwei Wochen noch knapp 6 Prozent gewesen sind, seien es inzwischen rund 22 Prozent, sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin unter Verweis auf neue Zahlen des Robert-Koch-Instituts. "Das heißt, wie auch schon in anderen Ländern beobachtet, verdoppelt sich der Anteil der Infektionen mit dieser Virusvariante ungefähr jede Woche", erklärte Spahn. Man müsse damit rechnen, "dass die Variante bald auch bei uns die dominierende werden könnte".

Der Anteil der südafrikanischen Variante liegt dem Gesundheitsminister zufolge auf deutlich niedrigerem Niveau bei etwa 1,5 Prozent. Spahn nannte es aber "ermutigend", dass gleichzeitig die Infektionszahlen sänken. "Das bedeutet, unsere Schutzmaßnahmen wirken", konstatierte er. "Das sollte und muss nun nur auch so bleiben. Wir müssen mit Blick auf die Mutationen sehr vorsichtig sein, wenn wir jetzt langsam den Lockdown verlassen."

Spahn betonte, inzwischen seien deutlich mehr Antigen-Schnelltests verfügbar, und ab März werde jedem, der es wolle, ein solcher Test kostenlos angeboten, finanziert aus dem Bundeshaushalt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe bereits ein "gemeinsames Verständnis" dazu signalisiert. In den nächsten Wochen würden dann auch Selbsttests für Laien verfügbar sein.

Mit Blick auf den Impfstoff von Astrazeneca betonte Spahn, entgegen mancher Berichte bleibe davon "nichts liegen". Die Verimpfung sei aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Sei ein Impfstoff in der EU zugelassen, "dann ist er sicher und wirksam", hob der CDU-Politiker hervor.

February 17, 2021 06:06 ET (11:06 GMT)

