Köln (ots) - Ihr Pärchen-Podcast mit Ehemann Olli führt bei AUDIO NOW regelmäßig die Charts an - jetzt bekommt Amira Pocher ihren ersten eigenen Podcast! Amira haben in den vergangenen Monaten so viele Hörerfragen und Themenvorschläge erreicht, dass sie nun jeden zweiten Mittwoch auch Solo mit "Hey Amira" (Link: https://audionow.de/podcast/hey-amira) als Podcasterin durchstartet - natürlich exklusiv bei AUDIO NOW. Und keine Sorge: "Die Pochers hier" wird es zusätzlich natürlich auch weiterhin jeden Freitag geben.In ihrem Podcast spricht Amira mit Experten über Themen wie Beauty, Influencer-Brands, plastische Chirurgie, Schwangerschaft, Ernährung, Sport und vieles mehr. Und AUDIO NOW Hörer können interaktiv dabei sein und ihre brennendsten Fragen einreichen: Mit einer Sprachnachricht an 0175-7667126 beantwortet Amira diese dann vielleicht schon bald im Podcast.Amira Pocher: "Das ist eine richtig große Ehre für mich, nach einem echt erfolgreichen ersten Podcast-Jahr an Ollis Seite jetzt zusätzlich mein eigenes Format bei AUDIO NOW zu starten. Wir haben da einiges Herzblut reingesteckt, es wird zu 100 Prozent Amira, meine Themen, meine Gäste - und ganz wichtig: meine Community. Sie können sich mit ihren Fragen und Punkten per Sprachnachricht beteiligen. Es gibt einfach eine Menge Themen, die ich mit Olli nicht so komplett besprechen kann, ob Beauty, Styling, Ernährung oder irgendwelchen Körperthemen - das mache ich jetzt mal mit anderen Freunden und Experten. Vielleicht wird 'Hey Amira' ein Beste-Freundinnen-Podcast, aber natürlich auch für Jungs. Und das Wichtigste: An Ollis Seite mache ich natürlich auch mit viel Freude weiter. Der wird mich so schnell nicht los!"Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Die Pochers sind seit der ersten Stunde unserer Plattform wichtige Partner. Der Podcast ,Die Pochers hier' war im letzten Jahr ein riesiger Wachstumstreiber. Dass Amira ihrem Olli in Witz und Schlagfertigkeit in nichts nachsteht, wissen wir. Wir freuen uns, diese gute Partnerschaft auszubauen."In der ersten Folge geht es um das Thema "Helfen Beauty-Produkte denn wirklich?". Hier spricht Amira mit Beauty-Influencer und Biologie-Student Leon, der auf seinem "xscincare"-Kanal nicht nur emotional, sondern auch mit viel Know-how und spannenden Einblicken hinter die Kulissen der Beauty-Branche fast eine halbe Millionen Follower unterhält - und eigentlich laufend weiterbildet. Amira ist selbst ausgebildete Friseurin und Stylistin und hat viele Jahre als Make-up-Artist gearbeitet. Kein Wunder, dass sie den Termin mit Leon kaum abwarten konnte!Hergestellt wird "Hey Amira", genau wie "Die Pochers hier", von der PODCASTBANDE, der Audio-Produktion der Kölner SR Management GmbH, im Auftrag von AUDIO NOW.Über Audio Alliance:Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.