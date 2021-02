In unserer Analyse vom 12.02.21 Apple: Günstige Kaufchance! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) berichtet und an der roten Aufwärtstrendgeraden, welche als Unterstützung fungiert, eine spekulative Longposition eröffnet. Am gestrigen Handelstag zeigte sich das Tech-Unternehmen jedoch äußerst schwach und rutschte auf Tagesschlußkursbasis sogar unter die Trendgerade (siehe Chart). Damit schrillen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...