Wolfgang Matejka schreibt heute im gabb über das Testen "siehe hier: Testen, bis kein Arzt kommt ... (Wolfgang Matejka) " und erwähnt ein "kleines Unternehmen an der Wiener Börse", dessen Namen er aber nicht nennt. Freilich geht es um Marinomed. Ich habe bei Wolfgang nachgehakt. Matejka: "Marinomed ist die Corona-Company schlechthin. Schade, dass man so wenig Response aus den amtlichen Stellen erhält. Die Firmen reagieren aber bereits und geben ihren Angestellten die Colda Maris Tropfen gratis aus. Habe ich auch schon vor Monaten so gemacht. Unverständlich, dass Prävention offensichtlich nur in Schönbrunn (im Elefantenkäfig) passieren darf."Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 114,00 /117,00, 0,43%) (Der Input von Christian Drastil für ...

