FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus der Stahlbranche haben sich am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt gut geschlagen. Im SDax der kleineren Börsentitel stiegen Salzgitter um 2,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli 2019. Klöckner & Co rückten um 2,3 Prozent vor auf den höchsten Kurs seit Oktober 2018. Beide Titel lagen an der Spitze des SDax.

Thyssenkrupp blieben mit plus 0,6 Prozent auf 11,72 Euro etwas zurück. Der Kurs traf im Tageshoch das Vortageshoch von 11,95 Euro, schaffte es aber nicht darüber. In der Folge bröckelten die Gewinne wieder etwas ab.

Nach einem dreimonatigen positiven Trend an den Stahlmärkten stufte die US-Investmentbank Jefferies den Stahlsektor kurzfristig von "Ungünstig" auf "Neutral" hoch. Sollte sich die positive Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe fortsetzen, sei für den Stahlsektor auch das Votum "Günstig" möglich, schrieb Analyst Laurence Alexander./bek/fba