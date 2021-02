(shareribs.com) London 17.02.2021 - Der Goldpreis liegt am Mittwoch unter Druck, nachdem es für den US-Dollar wieder nach oben geht. Hinzukommt der Anstieg der Renditen auf US-Staatsanleihen, die mittlerweile ein Jahreshoch erreicht haben. Für Gold geht es am Mittwoch weiter nach unten. Das gelbe Metall markiert damit den fünften Verlusttag in Folge und erreicht damit das geringste Niveau seit fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...