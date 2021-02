DJ MÄRKTE EUROPA/DAX bleibt unter 14.000 - Rio Tinto nach Zahlen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Aktienmärkte bleiben am Mittwochmittag unter Druck. Damit geht die Hängepartie an den Börsen weiter. "Frische Impulse dürften erst am Nachmittag von neuen US-Daten ausgehen", sagt ein Marktteilnehmer. Dann werden Daten zu den Erzeugerpreisen, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion möglicherweise zu einer Neueinschätzung der Inflationsgefahren führen. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 13.978 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.717 Punkte nach unten.

"Insbesondere vor dem Hintergrund eines weiteren umfangreichen Fiskalpakets sehe ich das Risiko einer konjunkturellen Überhitzung und eines wachsenden Preisdrucks", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. "Kein Wunder, dass auch die am Markt für zehnjährige US-Treasuries eingepreisten Inflationserwartungen mit gut 2,2 Prozent zuletzt ein Siebenjahreshoch erreicht haben", ergänzt er. Er meint aber auch, die US-Notenbank dürfte zunächst kaum gegensteuern. "In einem solchen Umfeld sollten die Renditen weiter ansteigen", so der Anlagestratege.

Ausblick von Beiersdorf belastet

Alles in allem hat Beiersdorf für 2020 Zahlen geliefert, die in line mit der Markterwartung ausgefallen sind. Für Überraschung bei den Jefferies-Analysten sorgt vielmehr, dass das Unternehmen zusätzliche 300 Millionen Euro in das CARE-Programm investiert, ohne dass sich die Investitionen im Ausblick bemerkbar machten. Sie rechnen in der Folge damit, dass der Konsens der Analysten die Schätzungen für 2021 senkt. Für die Beiersdorf-Aktie geht es um 6,3 Prozent nach unten.

Zalando geben 5,9 Prozent nach. Der Großaktionär Kinnevik will seine Beteiligung von 21 Prozent an seine Aktionäre weiterreichen. "Der Deal wird wohl zur HV über die Bühne gehen", sagt ein Händler. "Da könnte dann der eine oder andere Aktionär die Zalando-Aktien verkaufen", sagt er. Kinnevik spricht von einer strategischen Entscheidung.

Nach überzeugenden Zahlen geht es derweil für die Aktie von Rio Tinto um 2,6 Prozent nach oben. Der bereinigte Gewinn des Bergbaugiganten stieg um 20 Prozent auf 12,45 Milliarden Dollar und übertraf damit nach Aussage von David Madden von CMC Markets die Prognose von 12,02 Milliarden. Die Schlussdividende betrage 3,09 Dollar, dies sei eine deutliche Steigerung gegenüber den 2,31 des vorigen Jahres. Außerdem wurde eine Sonderdividende von 0,93 Dollar angekündigt. Die Nettoverschuldung sank von 3,6 Milliarden Dollar auf nur noch 664 Millionen.

Platzierungen nehmen zu

Nach einem jüngst guten Lauf in der Aktie hat Permira etwa 6,6 Prozent an Teamviewer für etwa 587 Millionen Euro verkauft. Die Aktie zeigt sich unbelastet und gewinnt 3,4 Prozent auf 48,09 Euro. Permira besitzt immer noch 20 Prozent der Aktien und muss diese nun 90 Tage halten. Eine Platzierung kann auch der Aktie von IBU-tec (+4,6% auf 50 Euro) nichts anhaben. IBU-tec hat im Rahmen einer Vorabplatzierung insgesamt 750.000 neue Aktien und 250.000 Aktien aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec zu 34 Euro je Aktie untergebracht.

Für die Aktie von Villeroy & Boch geht es nach Vorlage der Zahlen um 3,3 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse das operative EBIT mit 49,7 Millionen Euro gewertet, das trotz eines etwas niedrigeren Umsatzes auf Vorjahresniveau gehalten werden konnte. Während viele Geschäfte während des Lockdowns geschlossen blieben, entwickelte sich das Online-Geschäft stark. Größter Wachstumstreiber waren die E-Commerce-Aktivitäten mit einem Plus von 46,6 Prozent in nahezu allen relevanten Märkten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.717,27 -0,25 -9,13 4,63 Stoxx-50 3.234,23 -0,25 -7,96 4,05 DAX 13.977,76 -0,62 -86,84 1,89 MDAX 32.810,59 -0,70 -231,74 6,54 TecDAX 3.563,55 -0,75 -26,86 10,92 SDAX 15.675,81 -0,79 -124,17 6,17 FTSE 6.733,76 -0,22 -15,10 4,46 CAC 5.783,64 -0,05 -2,89 4,18 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,35 -0,01 -0,59 US-Zehnjahresrendite 1,29 -0,02 -1,39 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:50 Uhr Di, 17:07 % YTD EUR/USD 1,2058 -0,37% 1,2087 1,2117 -1,3% EUR/JPY 127,85 -0,44% 128,04 128,09 +1,4% EUR/CHF 1,0801 -0,03% 1,0799 1,0801 -0,1% EUR/GBP 0,8703 -0,03% 0,8706 0,8703 -2,6% USD/JPY 106,02 -0,09% 105,97 105,72 +2,6% GBP/USD 1,3857 -0,34% 1,3883 1,3922 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4439 +0,27% 6,4438 6,4229 -0,9% Bitcoin BTC/USD 51.699,25 +5,25% 50.435,50 49.058,25 +78,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,60 60,05 +0,9% 0,55 +24,6% Brent/ICE 64,16 63,35 +1,3% 0,81 +24,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,73 1.794,90 -0,4% -7,18 -5,8% Silber (Spot) 27,03 27,28 -0,9% -0,24 +2,4% Platin (Spot) 1.242,40 1.263,00 -1,6% -20,60 +16,1% Kupfer-Future 3,82 3,83 -0,3% -0,01 +8,6% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2021 06:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.