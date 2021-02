Die Wiener Auersperg Real Estate GmbH ist seit Weihnachten in Konkurs. Die Gläubiger der insolventen Eigentümerin des Barockpalais Auersperg in Wien-Josefstadt verlieren Millionen, wie bei der heutigen Prüfungstagsatzung am Handelsgericht klar wurde. Konkret hatten sie Forderungen in Höhe von insgesamt etwa 45 Mio. Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter habe davon derzeit aber nur rund knapp 16 Mio. ...

