Der kanadische Minengigant Barrick Gold (NYSE GOLD / WKN 870450) stößt die Lagunas Norte-Mine in Peru ab. Der Käufer, Boroo Pte Ltd aus Singapur, legt dafür rund 81 Mio. Dollar auf den Tisch und übernimmt die Verpflichtung zur Reklamation der Mine in Höhe von 226 Mio. Dollar. Barrick hatte bereits 2018 entschieden, die Refraktärerze auf Lagunas Norte nicht weiter zu verarbeiten und die Mine 2019 auf Eis gelegt. Man stufte ...

