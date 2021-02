Die VP Bank ist als eines von 139 Unternehmen in der Indexfamilie «SPI ESG» und «SPI ESG Weighted» gelistet.Vaduz - Auf Basis des Swiss Performance Index (SPI) hat die Schweizer Börse SIX erstmals ESG-Indizes für den breiten Schweizer Aktienmarkt lanciert. Damit reagiert die SIX auf die rasant steigende Nachfrage für nachhaltige Investitionen. Die VP Bank ist als eines von 139 Unternehmen in der Indexfamilie «SPI ESG» und «SPI ESG Weighted» gelistet. Die Aufnahme in die SIX Nachhaltigkeitsindizes...

