Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsboutique Mandarine Gestion zeigt sich mit dem Geschäft in Österreich zufrieden, so die Experten von "FONDS professionell".Es habe sich bezahlt gemacht, auch im Corona-Jahr 2020 den physischen Kontakt mit Investoren aufrecht zu erhalten.Der im Januar 2020 lancierte Fonds Mandarine Global Transition (ISIN FR0013464609/ WKN A2P6XA), der - für einen französischen Fonds ungewöhnlich - das österreichische Umweltzeichen trage, habe hierzulande das Interesse der Investoren geweckt. Das 2020 mit vier Millionen Euro aufgelegte Portfolio sei mittlerweile auf 80 Millionen Euro gewachsen, sage Andreas Willenbacher, der die Mandarine-Produkte in Österreich vertreibe. Nach einer Roadshow im Herbst letzten Jahres habe dieses neue Nachhaltigkeitsportfolio auch in Österreich einen zweistelligen Millionenbetrag eingeworben. ...

