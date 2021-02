Berlin (ots) - Henrik Enderlein wird mit Wirkung zum 1. März 2021 seine Ämter als Präsident und akademischer Geschäftsführer der Hertie School niederlegen. Enderlein, bei dem im vergangenen August ein Melanom in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert wurde, ist seitdem aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt."Mein Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich verbessert und ich bin zuversichtlich, einige meiner Aktivitäten bald wieder aufnehmen zu können", sagte Enderlein in einer Stellungnahme, "aber ich sehe mich auf absehbare Zeit nicht in der Lage, die Energie, den Fokus und die Führungskraft aufzubringen, die die Vollzeitaufgabe als Präsident der Hertie School benötigt und verdient." Enderlein wird der Hertie School und dem Jacques Delors Centre der Hochschule, das er 2014 gründete, als Professor of Political Economy verbunden bleiben.Der stellvertretende Präsident Mark Hallerberg, seit 2007 als Professor of Political Economy and Public Management an der Hertie School tätig, wird zum amtierenden Präsidenten und akademischen Geschäftsführer der Hertie School gGmbH bestellt werden. Hallerberg wird wie bisher von Managing Director Axel Baisch, Dean of Research and Faculty, Mark Kayser, Dean of Graduate Programmes, Christine Reh sowie Dean of Executive Education, Andrea Römmele unterstützt."Wir sind Henrik Enderlein unermesslich dankbar für seine großartige Führung über die vergangenen zweieinhalb Jahre. Seine Vision sowie sein unermüdliches Engagement für Exzellenz in Forschung und Lehre haben die Hertie School unter den führenden Public Policy Institutionen weltweit positioniert," sagten Frank Mattern und Bernd Knobloch, Vorsitzende des Kuratoriums bzw. des Aufsichtsrats der Hertie School. "Wir respektieren Henrik Enderleins Entscheidung, seine Zeit und Energie vollauf seiner Gesundheit sowie seiner Familie zu widmen und wünschen ihm das Allerbeste für die Fortsetzung seiner Krebstherapie."Der Prozess zur Bestellung eines neuen Präsidenten der Hertie School wird gemäß der Hochschulsatzung vorbereitet. Eine Findungskommission, paritätisch zusammengesetzt aus Mitgliedern, die vom Kuratorium und vom akademischen Senat ernannt werden, wird in den nächsten Wochen konstituiert werden. Der amtierende Präsident Mark Hallerberg wird sein Amt voraussichtlich bis zum Ende des akademischen Jahres 2021/22 bekleiden.Über die Hertie SchoolDie Hertie School in Berlin bereitet herausragend qualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichen Bereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft vor. Sie bietet Masterstudiengänge, Executive Education und Doktorandenprogramme an. Als universitäre Hochschule mit interdisziplinärer und praxisorientierter Lehre, hochklassiger Forschung und einem weltweiten Netzwerk setzt sich die Hertie School auch in der öffentlichen Debatte für "Good Governance" und moderne Staatlichkeit ein. Die Hertie School wurde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wird seither maßgeblich von ihr getragen. Sie ist staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat akkreditiert. www.hertie-school.orgPressekontakt:Jennifer BeckermannDirector of CommunicationsE-Mail: beckermann@hertie-school.orgTel: +49 (0) 175 195 0030Original-Content von: Hertie School, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59352/4841114