Der Hersteller von autonomen Luftfahrzeugen EHang, der hierzulande auch aufgrund der Partnerschaft mit der börsenotierten FACC bekannt ist, ist mit einer Shortseller-Attacke von Wolpack Research konfrontiert. Die Aktie gibt deutlich nach. Wolfpack behauptet u.a., dass die Beziehung von EHang zu seinem angeblichen Hauptkunden Kunxiang eine Täuschung sei und will umfangreiches Beweismaterial dafür haben. EHang-CEO Huazhi Hu entkräftet nun die Vorwürfe und erklärt zudem seine Vision und Strategie. So ist er der festen Überzeugung, dass autonome Fahrzeuge der Schlüssel sind, um der Massenbevölkerung Airmobility zu ermöglichen. Das Unternehmen arbeite an Kerntechnologien, die sich auf drei wichtige Prinzipien, nämlich Sicherheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...