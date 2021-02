In dem sächsischen VW-Werk werden Roboter in der Prüf- und Arbeitsstation am Ende der Ausschweißlinie im Karosseriebau eingesetzt. Das Ziel der Steuerung per Gesten war, die Arbeitsergonomie für die Mitarbeiter zu verbessern. "Wir haben gezeigt, dass unser System gestengesteuerter Schwerlastroboter in der Fertigung viele Vorteile bringt", lautet die Bilanz des Projektleiters Paul Eichler vom Fraunhofer IWU. "Die Gestensteuerung ermöglicht es den Beschäftigten, die Position und Ausrichtung des Roboters individuell und in feinen Abstufungen einzustellen. Die Produktion wird dadurch effizienter und ...

