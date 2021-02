Zürich (awp) - Die UBS Group AG begibt in Eigenregie eine öffentliche Anleihe zu folgenden Konditionen:Betrag: 360 Mio Fr. Coupon: 0,375% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,621%Laufzeit: 8,5 Jahre, bis 24.08.2029Call Datum: Einmalig nach 7,5 Jahren bzw. am 24.08.2028 Liberierung: 24.02.2021Yield to ...

