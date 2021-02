Genau 39.685 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Januar. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Plus von 328,5 Prozent. Im Detail waren es 20.151 Anträge für Batterie-elektrische Fahrzeuge, die gegenüber Januar 2020 ein Plus von 276,5 Prozent verzeichneten. Hinzu kamen 19.532 Anträge für Plug-in-Hybride - ein Plus von 400 Prozent. ...

