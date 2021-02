Aggreko hat sein für den Bau, den Betrieb, die Wartung und die Auf-rüstung von Rechenzentren zuständiges Team erweitert: Nun werden Ben Vincent, Richard Pimper PhD, Wayne Carolan und Dheeraj Lachman das bestehende Team dabei unterstützen, Rechenzentren in ganz Kontinentaleuropa und Irland auszustatten und zu betreuen.

Als neu ernannter Global Key Account Manager wird sich Ben Vincent gemeinsam mit dem bestehenden Aggreko-Team den ständig wachsenden Herausforderungen widmen, denen sich Rechenzentren weltweit derzeit stellen müssen. Kürzlich wurde unter 700 Beratern von Rechenzentren in ganz Europa eine Umfrage durchgeführt. In dem abschließenden Bericht wurde bereits angekündigt, dass Ben Vincent den Betreibern von Rechenzentren in jeder Phase des Lebenszyklus ihrer Anlagen mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. So wird er Systeme zur Temperaturkontrolle und Speicherlösungen bereitstellen. Um während der Umstellung auf erneuerbare Energien eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten zu können, ist gegebenenfalls auch der Einsatz von Generatoren und Batterien erforderlich.

Da die DACH-Länder sowie Osteuropa den wichtigsten Absatzmarkt für Aggreko darstellen, wurde außerdem Ph.D. Richard Pimper als ...

