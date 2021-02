Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach ihrer jüngsten Talfahrt stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,08 Prozent auf 135,76 Punkte zu. Die zurückliegende Talfahrt war einher gegangen mit einer gestiegenen Rendite der zehnjährigen Anleihen. Diese betrug nun am Mittwoch 1,30 Prozent.Wirtschaftszahlen überraschten an diesem ...

