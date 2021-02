Dottikon AG (awp) - Das Aargauer Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES konkretisiert seine Ausbaupläne am Firmenstandort in Dottikon AG. In den nächsten sieben Jahren sollen für rund 600 Mio Franken neue Pharmawirkstoff-Produktionsanlagen und Infrastruktur gebaut werden. Dadurch würden über 200 neue Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...