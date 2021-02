Die SIX Exchange Regulation (SER) spricht gegen das Unternehmen eine Busse von 22'000 Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte. CI Com SA habe verspätet und unvollständig über den Rücktritt und das Ausscheiden von Patrick Engler als Verwaltungsratspräsident und CFO von CI Com SA kommuniziert und damit die Vorschriften zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...