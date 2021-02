DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG dürfte angesichts der Corona-Krise auch im Schlussquartal herbe Einbrüche bei Umsatz und Gewinn verzeichnet haben. Analysten erwarten eine Halbierung beim Ergebnis und zweistellige Rückgänge bei den Einnahmen. Gleiches gilt für die Zahlen im Gesamtjahr. Der fast vollständig zum Erliegen gekommene Luftverkehr macht sich bei der Wartung und auch den Neubestellungen der Kunden deutlich bemerkbar. Bei Vorlage der Zahlen am Donnerstag dürfte vor allem im Fokus stehen, wie gut MTU mit der Restrukturierung vorangekommen ist und ob es weitere Aussagen über den Zeitpunkt der Geschäftserholung gibt. Analysten sehen den Triebwerkshersteller wegen seines hohen Anteils im Schmalrumpfbereich, der langfristigen Wartungsverträge und der Frachtmärkte als am besten für die Erholung positioniert. MTU Aero selbst hat bereits mitgeteilt, nach dem geschäftlichen Einbruch im abgelaufenen Jahr für 2021 mit einer Belebung vor allem im wichtigen Instandsetzungsbereich zu rechnen, der von der Corona-Krise hart getroffen wurde. In der Instandsetzung habe man selbst im schwierigen Jahr 2020 Neuaufträge von 5 Milliarden Euro akquirieren können. Überproportionales Wachstum insgesamt sieht der DAX-Konzern aber erst wieder ab 2024. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 1.092 -11% 20 1.224 EBIT bereinigt 105 -47% 20 199 Ergebnis nach Steuern bereinigt 78 -46% 20 146 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,48 -47% 20 2,80 Free Cashflow -13 -- 20 56

TAGESTHEMA II

Die Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nimmt den Konzernabschluss des Salz- und Düngemittelkonzerns K+S für das Jahr 2019 unter die Lupe. Die Prüfstelle sei auf Verlangen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) aktiv geworden, teilte K+S mit. Die Bafin sah demnach "konkrete Anhaltspunkte", dass der Konzern Vermögenswerte, insbesondere das Anlagevermögen, zu hoch bemessen haben könnte. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel um 14 Prozent ein. Geprüft werde von der DPR der Konzernabschluss der K+S AG zum 31. Dezember 2019 nebst zugehörigem Konzernlagebericht sowie der verkürzte Abschluss zum 30. Juni 2020 nebst zugehörigem Zwischenlagebericht. Die DPR behalte sich vor, die Prüfung auszudehnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2020 Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatzerlöse 23.913 -8% 6 25.852 Ergebnis vor Steuern operativ 824 -26% 2 1.108 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 468 -30% 6 669 Ergebnis je Aktie operativ 6,78 -28% 4 9,47 Ergebnis vor Steuern 847 -- 5 -628 Ergebnis nach Steuern/Dritten 480 -- 6 -206 Ergebnis je Aktie 6,83 -- 6 -2,92 Dividende je Aktie 3,86 -33% 7 5,80

Weitere Termine:

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q, Zürich

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris

07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK;

10:15 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten; 11:30 Medien-Telefonkonferenz)

07:30 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin

07:35 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid

11:00 DE/Sartorius AG, BI-PK (virtuell)

12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville

14:00 DE/Hochtief AG, BI-PK (via Telefonkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

BP 0,0525 USD Glaxosmithkline 0,23 GBP Royal Dutch Shell A 0,1665 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

-CH 08:00 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,046 Mrd CHF -US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 20,0 zuvor: 26,5 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 773.000 zuvor: 793.000 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -15,0 zuvor: -15,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2031 Auktion 4,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Gesamtvolumen von 4,5 bis 5,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 im Gesamtvolumen von 9,5 bis 10,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger, inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger, inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 750 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2026 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.927,00 -0,14 S&P-500-Indikation 3.927,50 -0,08 Nasdaq-100-Indikation 13.652,00 -0,38 Nikkei-225 30.236,09 -0,19 Schanghai-Composite 3.668,97 0,38 +/- Ticks Bund -Future 175,04 0 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.909,27 -1,10 DAX-Future 13.946,00 -0,71 XDAX 13.954,62 -0,71 MDAX 32.637,16 -1,23 TecDAX 3.543,89 -1,30 EuroStoxx50 3.699,85 -0,71 Stoxx50 3.227,95 -0,44 Dow-Jones 31.613,02 0,29 S&P-500-Index 3.931,33 -0,03 Nasdaq-Comp. 13.965,50 -0,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,04 +47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten geht voraussichtlich auch am Donnerstag erst einmal weiter. Dabei dürfte sich die uneinheitliche Tendenz durchsetzen, ausgelöst von den steigenden Renditen, mit einer Outperformance von Banken, Rohstoff-Titeln und Ölwerten auf der einen und einer Underperformance zinsreagibler Titel auf der anderen Seite. Für den DAX bedeutet das Relative Schwäche in Europa, da die genannten Branchen in ihm unterproportional vertreten sind. Tendenziell werden die Leitindizes in Europa erst einmal wenig verändert erwartet. Im Blick seht am Nachmittag der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia, der so genannte Philly-Fed.

Rückblick: Schwach - Belastend wirkte der stärkste Anstieg der US-Erzeugerpreise seit 2009, was Inflationsängste auslöste. Viel besser als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsumsätze wurden ignoriert. Die Inflationssorgen drückten auf zinssensible Sektoren wie Technologieaktien (-2,2%). So gaben SAP 3,6 Prozent nach, während Delivery Hero um 4 Prozent fielen. Für die Infineon-Aktie ging es um 3,3 Prozent nach unten. Auch der extreme Kälteeinbruch in Texas wird langsam zum Belastungsfaktor für den Chip-Hersteller. Dieser hat zur Schließung eines Infineon-Werks in Austin geführt. Steigende Rohstoffpreise sind dagegen günstig für den Minensektor. Hier hat nun auch Rio Tinto mit den Zahlen überzeugt. Aufgrund von Gewinnmitnahmen verloren Rio Tinto 0,4 Prozent. Für Kering ging es nach Zahlen um 7,1 Prozent nach unten. Hier stand die Gucci-Schwäche im Blick.

DAX/MDAX/TECDAX

