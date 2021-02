Der Nikkei225 notiert mit über 30.500 Punkten so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das Allzeithoch ist trotzdem noch 28 Prozent entfernt, es wurde im Jahr 1989 bei 38.916 Punkten eingestellt. Damals hatten massiven Spekulationen den Index in weniger als fünf Jahren von 10.000 Punkte auf diese absurden Höhen getrieben. Altmeister Buffett überraschte die Finanzwelt zu seinem 90. Geburtstag letzten Sommer, als er mehr als sechs Milliarden Dollar in fünf große Unternehmen aus Japan investierte. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...