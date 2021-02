Der Handel in Asien verläuft heute erneut sehr durchwachsen. Der chinesische Handel ist zurück aus den Feiertagen und die Anleger lassen den CSI 300 Index kurzfristig über das letzte Allzeithoch von 2007 steigen. Der größte Verlierer des Morgens ist die Börse Hongkong. Auch die Futures sind eindeutig negativ gestimmt und geben alle ab. Der DAX-Future liegt eine Viertelstunde vor Eröffnung der Vorbörse in Europa -0,15 % tiefer bei 13.920 Punkten. Der S&P 500 Future notiert -0,17 % tiefer bei 3.921 Punkten und der Nasdaq-Future gibt -0,45 % auf 13.638 Punkte ab.Anzeige:Frankfurt folgte den amerikanischen Technologietiteln tiefer. Alle deutschen Benchmarks verzeichneten am Mittwoch deutliche Verluste. Am schwächsten schnitt der TecDAX ab, der um -1,30 % auf 3.543,89 Punkte fiel. Angeführt wurde die Liste der Verlierer von den Aixtron-Aktien, die um -4,52 % auf 16,48 Euro fielen, und den Varta-Aktien, die nach Ankündigung der Dividende für 2020 um -7,15 % auf 154,50 Euro abrutschten. Auch der MDAX gab stark ab und fiel um -1,23 % auf 32.637,16 Punkte.

