NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Wie schon im dritten Quartal habe der Flugzeugbauer auch im letzten Jahresviertel sehr gut abgeschnitten, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So verfüge Airbus zum Jahresende über deutlich mehr Nettobarmittel als von ihm erwartet. Der Knackpunkt seien aber die Ziele für 2021. Es sei ein wenig verwirrend, dass Airbus nicht mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung rechne./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 01:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 01:12 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0000235190