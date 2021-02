Anleger sehen in japanischen und italienischen Aktien weiteres Aufwärtspotenzial. Deutsche Technologiewerte im TecDAX sind ebenfalls gesucht. Im Rentenbereich punkten in US-Dollar notierte High Yield-Bonds. Fokus auf Nachhaltigkeit ist sowohl im Anleihe- als auch Aktiensegment von Vorteil. 16. Februar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der Golden Week in China und dem gestrigen US-Feiertag geht es Händler zufolge im ETF-Handel gegenwärtig etwas ruhiger zu. Zu den auffälligsten Transaktionen ...

